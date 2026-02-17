Revista de imprensa: PGR pede rede de apoio a adultos vulneráveis; monóxido de carbono intoxica 150 desde 2021

Escolas em Lisboa com chuva em salas de aula pedem ação urgente. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 17 de fevereiro.O DN teve acesso a queixas de três dezenas de agrupamentos, que enumeram problemas com circuitos elétricos, tetos falsos em risco, árvores e muros tombados. Proteção civil tem acudido, mas faltam respostas estruturais. BE pede intervenção urgente a Moedas.O jornal Público dá destaque ao aviso da Procuradoria-Geral da República (PGR) à Ministra da Justiça de que é preciso criar uma rede pública de profissionais para acompanhar de adultos vulneráveis. Passados sete meses não há resposta do Governo, diz o Público. Portugal é um país envelhecido e há cada vez mas idosos que vivem sozinhos sem apoio familiar. Algumas pessoas "permanecem nos hospitais com alta clínica e sem alta social. Amiúde, precisam também de apoio para decidirem o seu destino. O Ministério Público pode abrir um processo de maior acompanhado, mas não pode decretar medidas se não houver acompanhante", explica o diário."Mais de 150 intoxicados por inalação de monóxido de carbono desde 2021" titula o Jornal de Notícias. Nos últimos cinco anos, houve 157 casos de intoxicação por monóxido de carbono, sendo que 34 pessoas ficaram em risco de vida ou com sintomas graves. A utilização de esquentadores e aquecedores a gás e o uso de braseiros e lareiras estão na origem dos casos reportados ao Centro de Informação Antivenenos (CIAV) do INEM. O Correio da Manhã coloca em manchete a história de uma mulher que roubou dinheiro de 87 contas bancárias através da clonagem de números de telefone e acesso a contas de homebanking. "Droga arrastou para o mundo do crime mulher, de 43 anos, licenciada em marketing e publicidade e com experiência como assistente de bordo", escreve o CM. Na imprensa económica, o jornal digital Eco avança que o principal índice da bolsa portuguesa já ultrapassou a marca dos 9.000 pontos e que no horizonte está fasquia dos 10.000 pontos, "patamar que não atinge desde a crise financeira internacional de 2008". No Jornal de Negócios, a notícia de que a Impresa vai alargar o board para integrar três membros escolhidos por italiana MFE. A dona da SIC tem agendada uma assembleia-geral extraordinária para 10 de março para eleger novos órgãos sociais, já com os representantes do novo acionista, diz o jornal. Nos jornais desportivos destaque para as declarações de José Mourinho, treinador do Benfica, que esta noite defronta o Real Madrid na Luz para a Liga dos Campeões. "Não será preciso um milagre para eliminar o Real Madrid" destaca A Bola das declarações do treinador dos Encarnados, que ontem fez a antevisão do jogo no Seixal. O Jogo põe na primeira página José Mourinho a dizer "Joguem com Alegria", com o treinador. "Mourinho dispensa milagre" titula o Record, sublinhando que Mourinho acredita na passagem aos oitavos.