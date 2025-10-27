Revista de imprensa: os preços das casas a subir onde há mais construção e uma burla de 17 milhões

Os preços das casas sobem mais em zonas com maior aumento de construção, segundo o jornal Público, que noticia que cerca de 200 académicos e coletivos escrevem à Assembleia da República a pedir regulação do arrendamento e do turismo. Este é um dos destaques desta segunda-feira, 27 de outubro, nas capas do jornais portugueses.Também no Público, destaque fotográfico na capa para os resultados de um relatório que indica que os "jovens portugueses bebem menos, mas apostam mais do que europeus".Já no Jornal de Notícias, o destaque principal de prmeira página é dado ao caso de uma "contabilista mentora de esquema que lesou bancos em 17 milhões". Segundo o jornal, a rede criminosa usou falsos leasings de máquinas industriais para obter financiamento. O caso tem 19 arguidos.Ainda na primeira página do JN, destaque para uma entrevista a Nuno Matos, presidente da Associação Sindical de Juízes: "Não é aceitável investigar-se Ivo Rosa durante três anos".No Correio da Manhã, a manchete vai para um "crime brutal em Alverca", anuncia o jornal. "Assassinado no dia de visita às filhas pelo amante da mulher". De resto, vários casos casos criminais desfilam na primeira página do CM. No Porto, "ADN nas unhas do corpo da vítima trama homicida". Em Peniche, homem "abusa da enteada e viola amiga" .Na edição impressa do DN, o destaque principal desta segunda-feira vai para o Orçamento do Estado, que começa neste dia a ser debatido no Parlamento e será votado na terça-feira. "Governo pede à AR para gastar mais 12 mil milhões de euros além da despesa prevista no OE"Pode ler mais aqui:.Leia aqui o DN desta segunda-feira, 27 de outubro. Nos económicos, "Navigator pára fábrica por falta de madeira", destaca o Jornal de Negócios; e "Miguel Alves é o novo CFO do Banco do Fomento", realça o Jornal Económico.Já nos desportivos, os destaques repartem-se entre as eleições do Benfica e a vitória do Sporting em Tondela. "Rui Costa por todo o lado", titula A Bola. "Massacre de leão", enfatiza o Record. "Finalíssima", anuncia O Jogo, com as fotos de Rui Costa e Noronha Lopes, os candidatos mais votados nas eleições encarnadas e que terão de disputar uma segunda volta.Lá por fora, em Espanha o jornal El País assinala um ano após a tragéda da DANA em Valência. "História de um desastre: 155 mortos e 15 mil chamadas antes do alerta".Em França, o Libération recorda as revoltas de há 20 anos em Paris, uma onda de motins que se iniciou em 27 de outubro de 2005, desencadeada pela morte de dois jovens, Bouna Traoré e Zyed Benna, eletrocutados enquanto fugiam da polícia em Clichy-sous-Bois, um subúrbio de Paris. "Ter 20 anos em Clichy continua a ser mais difícil do que noutro lado".Em Itália, o La Repubblica destaca o "acordo entre China e EUA sobre as tarifas".Em Inglaterra, o The Guardian titula que o sistema nacional de saúde inglês vai precisar de "investimento extra de três mil milhões de libras para evitar racionamento de cuidados"