Leia aqui o DN desta segunda-feira, 27 de outubro

"Governo quer gastar 12 mil milhões além da despesa efetiva inscrita no Orçamento do Estado." Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira.Em destaque fotográfico nesta primeira página está um cumprimento entre Rui Costa e Noronha Lopes, os dois candidatos mais votados nas eleições no Benfica e que vão a segunda volta no dia 8 de novembro.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo: .Outros temas:- José Ribau Esteves: "Não sou dos que acham que o Chega teve um mau resultado autárquico"- Saúde. Obesidade atinge quase 30% dos adultos em Portugal. Associações querem acabar com medo de pedir ajuda.- Guerra comercial. EUA e China chegam a princípio de acordo antes de encontro entre Trump e Xi.- BE. Soeiro e José Manuel Pureza são os preferidos para suceder a Mortágua.- Brasil. Lula chega aos80 anos sem indicar o sucessor.- Coreias. Uma BD sobre o enigmático líder máximo norte-coreano.- DN Brasil. After Dark e o protagonismo dos chefs brasileiros na gastronomia japonesa em Portugal.