Revista de imprensa: mais dois agentes da PSP acusados no caso Odair Moniz e a dívida do Estado às famílias

Há vários casos de justiça a marcar as primeiras páginas dos jornais diários nacionais nesta quarta-feira, 15 de outubro, do caso Odair Moniz às últimas revelações do julgamento Marquês que envolve o ex-primeiro ministro José Sócrates. Comecemos pela capa do Jornal de Notícias, cujo principal destaque vai também para um tema dos tribunais: “Traficante condenado por caluniar juiz Carlos Alexandre”. Franklim Lobo, um dos maiores cadastrados do país, acusou magistrado de abuso de poder e acabou punido por denúncia caluniosa.Na capa do jornal Público é o caso Odair Moniz a assumir o principal destaque, com a revelação de que “há mais dois agentes da PSP acusados”. Segundo o jornal, estão acusados de falsos testemunhos sobre a faca que apareceu no local e que continua envolta em mistério.No Correio da Manhã, onde se dá conta das últimas sobre o julgamento do processo Marquês, com a revelação de que “José Sócrates ficou a dever 11 mil euros a agência de viagens”, o título principal de primeira página vai, no entanto, para o homicídio de um jovem de 16 anos, no Barreiro, morto com “tiro no pescoço”. A PJ investiga o crime, havendo suspeitas de um eventual acerto de contas, segundo o CM. No Diário de Notícias, o principal destaque vai para o facto de o Chega ter ficado em posição de poder viabilizar ou bloquear a governação em sete das principais autarquias do país. Leia mais aqui:.Leia aqui o DN desta quarta-feira, 15 de outubro.Também sobre as autárquicas, o Público dá conta de que os salários das novas freguesias podem estar em risco e o JN escreve que o PSD ficou a ganhar com o novo mapa de freguesias.Destaque ainda na capa do Público para um estudo da OCDE sobre o Ensino Superior que dá conta que os “alunos pobres têm obstáculos, mas licenciam-se mais depressa”. Já no Correio da Manhã, encontramos também na primeira página um título que dá conta que Marcelo Rebelo de Sousa quer ser professor de escola secundária. Presença comum nos vários jornais desta quarta-feira, dos generalistas aos desportivos, é o empate da seleção nacional de futebol, que desperdiçou a hipótese de garantir já o apuramento para o Mundial de 2026, ao empatar em Alvalade com a Hungria, num jogo em que Cristiano Ronaldo voltou a fazer história com dois golos que o isolaram como o melhor marcador de sempre em jogos de qualificação para campeonatos do mundo. “Balde de água fria”, titula A Bola. “Carimbo adiado”, escreve O Jogo. “Lista de espera”, no Record. Nos económicos, o Jornal de Negócios diz em manchete que o Estado já deve mais às famílias do que à Troika, com a corrida aos certificados a fazer subir o peso dos particulares na dívida. E destaca também que a febre do ouro duplicou já o valor das reservas nacionais. No Jornal Económico, o destaque vai para a Microsoft e a Nvidia, que se juntam no data center de Sines. Lá por fora, aqui ao lado em Espanha, o El País destaca que Trump ameaça Espanha com tarifas para castigar o baixo orçamento militar. Já o La Vanguardia, de Barcelona, coloca em manchete o pacto entre PSOE e Sumar para “blindar o aborto contra a onda reacionária”.Em França, o Le Figaro dá realce à política interna e sublinha que Lecornu sacrificou as mudanças nas reformas para satisfazer o PS. No Reino Unido, o The Guardian mantém o foco sobre Gaza e diz que a tensão volta a elevar-se com o corte da ajuda humanitária por Israel, em retaliação pela não entrega da totalidade dos restos mortais de reféns israelitas pelo Hamas.