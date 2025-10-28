Revista de imprensa. Depósitos a prazo batem novo recorde e Portugal na cauda da Europa em investimento público

Os depósitos a prazo são o produto de poupança preferido dos portugueses e bateram em setembro um novo recorde, ao atingir um bolo total de 112,6 mil milhões, noticia esta terça-feira o Correio da Manhã, que destaca ainda na sua primeira página que os pais de crianças com cancro exigem mais apoios contra a doença.Na primeira página do Público, o destaque principal é dado à proposta de Orçamento do Estado que está a ser debatida no parlamento, com votação marcada para esta terça-feira. Segundo o jornal, sem as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (programa financiado por fundos europeus), Portugal volta à cauda da Europa no investimento público. O diário tem também em realce na capa uma entrevista com o candidato presidencial António José Seguro, que à pergunta sobre se é de Esquerda, responde com outra interrogação: "Por que me tentam arrumar em gavetas?"No Jornal de Notícias, o título principal de capa vai para o facto de a alteração à legislação não evitar que ex-ministros criem empresas nas áreas que tutelaram. A proibição de três anos aplica-se apenas no caso de intervenção direta ou de ter havido benefícios fiscais. O jornal aponta o exemplo do anterior ministro do Ambiente do último Governo de António Costa, Duarte Cordeiro, que criou uma empresa de consultoria na área ambiental apenas quatro meses após sair do Governo.No Diário de Notícias, a manchete é dedicada à Saúde e ao facto de no final do primeiro semestre deste ano haver quase um milhão de utentes à espera de primeira consulta de especialidade no SNS, metade deles já acima do tempo máximo de espera regulamentar.Leia mais aqui: .Leia aqui o DN desta terça-feira, 28 de outubro.Nos económicos, o Jornal de Negócios titula que "política ganha batalha das fusões na banca" - Bruxelas quer concentrações mas Estados-membros resistem. No Jornal Económico, destaque para as declarações da ex-ministra das Finanças Manuela Ferreira Leite, que defende que o Governo "investe o possível".Na imprensa desportiva, atenções repartidas entre a vitória do FC Porto no campo do Moreirense, ontem, para o campeonato, e o lançamento do jogo de hoje do Sporting contra o Alverca, para a Taça da Liga. "Deniz golo", titula O Jogo, num jogo de palavras com o nome do marcador do golo que deu a vitória portista. "Muda tudo", escreve Record sobre os planos do treinador leonino Rui Borges para a receção ao Alverca. "Dragão com gula", destaca A Bola, com mais uma referência ao nome de Deniz Gul, o sueco que fez o 2-1 final com que o FC Porto venceu em Moreira de Cónegos, após reviravolta. Também as eleições do Benfica merecem espaço nas primeiras páginas dos desportivos. "Rui Costa e Noronha Lopes contam espingardas" para a segunda volta, escreve A Bola.Lá por fora, no Brasil, a Folha de São Paulo destaca que o Governo Lula quer Pé-de-Meia sem teto de gasto para evitar desgaste em período eleitoral de 2026.Em Macau, o Hoje Macau assinala o desaparecimento de mais duas icónicas salas de jogo do território. "Fim de jogo", titula o jornal, explicando que os casinos Waldo e Emperor Palace encerram no final deste mês, em mais um golpe à principal atividade económica de Macau.Em Espanha, o El País destaca a rutura do Junts de Puigdemont com o Governo de Pedro Sánchez, com o líder exilado catalão a perspetivar que o líder do PSOE não terá assim "capacidade para continuar a governar".Em França, o Le Monde concentra o olhar sobre um tema crítico para o desenvolvimento de várias indústrias chave para o crescimento económico, do setor automóvel à defesa ou à eletrónica: os materiais raros. "Europa ameaçada de penúria" após decisão chinesa de limitar a exportação dessas matérias-primas, a qual entrará em vigor a 8 de novembro.Em Inglaterra, o Daily Mail explora novo caso no seio da família real britânica e dá voz a amigos de Sarah Ferguson, a ex-mulher do príncipe André, o irmão de Carlos III que renunciou aos seus títulos e funções reais devido ao escândalo envolvendo Jeffrey Epstein. "Fergie não tem para onde ir nem ninguém com quem ir", revela uma testemunha alegadamente próxima de Sarah Ferguson.