Rendeiro às voltas devido a falta de luz no tribunal

Manhã atribulada na África do Sul para a audiência de João Rendeiro. O antigo banqueiro chegou esta quarta-feira pelas 08:30 (06:30 em Lisboa), ao tribunal de Verulam Magistrates, em Durban, pela terceira vez, mas a sessão vai começar atrasada por falta de eletricidade nas instalações.

À entrada dos jornalistas para a sala do tribunal, uma funcionária disse "não há energia elétrica", e acrescentou: "temos sempre este problema".

O ex-presidente do BPP chegou ao tribunal, novamente num carro celular da prisão de Westville, onde está detido.

O antigo banqueiro chegou a abandonar o tribunal para regressar à esquadra, mas entretanto regressou assim que o problema foi resolvido, ainda que vá ser ouvido num novo edifício.

Questionado pelos jornalistas à entrada do carro celular se está a desafiar as autoridades portuguesas, Rendeiro garantiu que não.

"Não, não", respondeu aos jornalistas que o questionaram à saída da esquadra de polícia de Verulam, nos arredores de Durban.

Questionado sobre se acha que vai ficar na África do Sul, João Rendeiro respondeu em duas palavras: "Vamos ver".

Na terça-feira, a audição de João Rendeiro no tribunal foi adiada, depois de a defesa ter pedido mais tempo para apresentar o requerimento de libertação sob fiança, decidiu o juiz.

Também na terça-feira, o ex-banqueiro disse aos jornalistas que não vai voltar a Portugal.

"Eu não vou regressar a Portugal", disse, voltando-se para trás, à saída da sala de tribunal em Verulam, Durban, África do Sul.

Ex-banqueiro pode ser libertado por dificuldades na tradução dos processos

João Rendeiro pode ser libertado antes de apresentado o pedido formal de extradição, que tem um limite de 40 dias, por dificuldades na tradução das decisões judiciais dos processos em que foi condenado, noticia o jornal Público.

Estas dificuldades foram assumidas ao Publico pela diretora do Departamento de Cooperação Judiciária e Relações Internacionais (DCJRI) da Procuradoria-Geral da República, Joana Gomes Ferreira, à margem de uma conferência na Universidade do Minho, em Braga.

A magistrada explicou que na procuradoria "só existem dois tradutores para todos os processos do país e que o rácio considerado adequado para a tradução deste tipo de documentos são dez páginas por dia, por tradutor, o que mostra como será difícil conseguir entregar o pedido de extradição antes dos 40 dias", escreve o jornal.

Segundo o Público, a magistrada admitiu que "há Estados que aceitam a tradução de apenas uma pequena parte das decisões, o chamado dispositivo, que resume a pena aplicada por cada um dos crimes (se forem mais do que um), a legislação aplicada e a pena final".

O jornal diz ainda que, como a procuradora, que está à frente da cooperação judiciária internacional na PGR há mais de uma década, nunca fez nenhum pedido de extradição às autoridades sul-africanas, não há antecedentes e, logo, não é possível saber se a África do Sul aceita essa prática.

O MP sul-africano tinha recebido um primeiro pedido de detenção provisória, feito pela Procuradoria Geral da República (PGR) portuguesa, no âmbito da Convenção Europeia de Extradição, da qual fazem parte Portugal e a África do Sul.

O pedido refere que "foram emitidos mandados de detenção europeus e internacionais para João Rendeiro, no âmbito de dois processos, e que, num deles, há já uma condenação para cumprir uma pena de prisão de cinco anos e oito meses", explica o Público, adiantando que neste documento é feito "um resumo dos crimes que estão em causa".

Contudo, na noite de segunda-feira, a procuradoria sul-africana em Durban recebeu um segundo mandado de detenção provisória de João Rendeiro, relacionado com as condenações em Portugal.

As autoridades não explicaram ainda se o segundo mandado recebido em Durban teve por base documentação recebida de Portugal ou que já estava na posse das autoridades sul-africanas. O primeiro mandado de detenção executado no sábado - assinado a 26 de novembro por uma magistrada sul-africana - não fazia referência às condenações em Portugal.

Entretanto, a porta-voz da PGR de África do Sul já confirmou que essa detenção é provisória e termina se o pedido de extradição não for recebido no prazo de 18 dias, prazo que começou a contar no sábado, quando João Rendeiro foi detido, e termina no dia 28 de dezembro.

"Este prazo pode prolongar-se até um máximo de 40 dias se o Estado que requer a extradição apresentar razões atendíveis", diz o jornal.

MP obrigado a corrigir mandado

O Departamento de Cooperação Judiciária e Relações Internacionais da Procuradoria-Geral da República cometeu um erro no mandado enviado para a detenção de João Rendeiro na África do Sul, que poderia deitar tudo a perder em tribunal. O engano foi detetado pelas próprias autoridades sul-africanas e corrigido a tempo da audiência prevista para esta quarta-feira.

Só na noite desta segunda para terça o National Prosecuting Authority (NPA, ou Autoridade Nacional de Acusação), equivalente ao nosso Ministério Público, recebeu um segundo mandado de detenção provisória de João Rendeiro enviado pelas autoridades portuguesas, este relacionado com a condenação já transitada em julgado.

É que o primeiro mandado de detenção executado no sábado, a que o DN teve acesso, confirmado a 26 de novembro por uma magistrada sul-africana em Pretória e que foi esta terça-feira disponibilizado pelo tribunal aos jornalistas, juntamente com a "folha de acusação" (charge sheet), apenas indicava que Rendeiro "é procurado para responder em tribunal", em Portugal, "pelas acusações de fraude fiscal, branqueamento de capitais e burla qualificada", sem fazer referência à condenação já transitada em julgado, informação essa que pesa mais numa decisão de extradição. Indicava, ainda assim, que Rendeiro era "suscetível de ser entregue a Portugal".

O segundo mandado agora recebido pelas autoridades sul-africanas é exarado com base na condenação de cinco anos e oito meses pelos crimes de falsidade informática e falsificação, que transitou em julgado a 16 setembro, quando o ex-banqueiro estava já fora do país - de acordo com as informações disponíveis no Qatar, país de onde partiu para a África do Sul, onde terá chegado a 18 desse mês.

Este facto foi anunciado esta terça-feira em tribunal por um dos membros da equipa da acusação do NPA, Deneshree Naicker: "Durante a noite, recebemos um segundo mandado de detenção provisória, relacionado com outra matéria em que foi condenado e sentenciado em Portugal."

O ex-banqueiro foi preso no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.