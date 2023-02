Relatório revela 512 testemunhos validados de abusos na Igreja Católica

O relatório sobre os abusos sexuais na Igreja Católica revelou que foram validados 512 testemunhos relativos a 4815 vítimas, anunciou o pedopsiquiatra Pedro Strecht, líder da comissão independente que estuda os casos. "Não é possível quantificar o número total de crianças vítimas", referiu, uma vez que o contacto com a comissão era voluntário.

"Importa referir que, na realidade, foi apenas a partir de 1995 que estes crimes passaram a ser inscritos no Código Penal português enquanto abuso sexual de crianças, e apenas a partir de 2007 se tornaram públicos", frisou.

"Sabemos, também, que a percentagem da sua existência enquanto praticada por membros da Igreja é muito pequena, sobre a realidade do assunto dos abusos sexuais de menores em geral", acrescentou Pedro Strecht, acrescentando que é também "baixo o número de abusadores dentro do seio da Igreja e, por isso mesmo, continua a ser importante não confundir a parte com o todo".

No total, foram recebidas mais de 600 denúncias. Lisboa, Porto, Braga, Santarém e Leiria foram os distritos onde foram reportados mais casos. "Há casos em todos os distritos", revelou o responsável. A incidência nestes distritos explica-se, em parte, pela existência de seminários ou outras instituições religiosas.

A maioria dos abusos decorreu em locais como seminários, colégios internos ou instituições de acolhimentos, sacristia, confessionário, a casa do pároco e no seio dos agrupamentos de escuteiros.

A média de idades das vítimas era de onze anos e a 20,1% das vítimas têm hoje menos de 40 anos.

96% dos autores dos abusos eram do sexo masculino, sendo que 77% eram padres.

A comissão independente enviou 25 casos para o Ministério Pública, até porque a maioria dos casos denunciados já prescreveu.

48% das vítimas falaram dos abusos pela primeira vez.

Segundo a socióloga e investigadora Ana Nunes de Almeida, 58,2% das vítimas eram do sexo masculino e 42,4% mulheres e hoje têm uma idade média de 52,4 anos.

Na altura dos abusos, 58,6% das vítimas residia com os pais.

Em relação às modalidades de abuso, predominam sexo anal e manipulação de órgãos sexuais e masturbação no caso das vítimas masculinas e insinuação em vítimas masculinas. A maioria das vítimas foi abusada mais do que uma vez.

Em média, as vítimas demoram cerca de dez anos para revelar os abusos. Os homens fazem-no ao cônjuge e a amigos, as mulheres normalmente a familiares ascendentes.

"Normalmente acontece antes da puberdade e vítimas são próximas do abusador e há uma relação de poder do abusador sobre a vítima", afirmou o psiquiatra Daniel Sampaio.

"Tenho 71 anos, mas nunca esqueci ou esquecerei", disse uma das vítimas, citada por Pedro Strecht.

Embora possam surgir várias interpretações, para este estudo foi definido o conceito de abuso sexual como todas as práticas sexuais previstas na lei portuguesa como crime, tendo este estudo abrangido o período entre 1950 e 2022.

O coordenador referiu que a maior parte das vítimas acabou por afastar-se da igreja, entendendo que "não há reparação possível", mas que espera que a igreja e os abusadores peçam desculpa publicamente.

Pedro Strecht referiu ainda que no final do relatório há uma série de recomendações para a igreja, mas também para a sociedade em geral "para que nada fique igual".

O coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja disse que, na generalidade, a hierarquia católica portuguesa "é favorável" à posição do Papa na condenação dos abusos.

"Com algumas divergências, e nalguns casos, a opinião dos bispos e dos superiores gerais, que foram entrevistados individualmente, é manifestamente favorável ao transmitido pelo Papa" Francisco, que considerou, em 2019, na Carta Apostólica "Vos estis lux mundi", que "os crimes de abuso sexual a crianças são crimes que ofendem a Nosso Senhor, causam danos físicos, psicológicos e espirituais às vítimas e afastam-nas da comunidade", afirmou Pedro Strecht.

O relatório da Comissão Independente começou a ganhar corpo a partir de 11 de janeiro do ano passado, quando começou a receber testemunhos, e em menos de uma semana foram validadas 102 denúncias.

Os casos de abusos sexuais revelados ao longo de 2022 abalaram a Igreja e a própria sociedade portuguesa, à imagem do que tinha ocorrido com iniciativas similares em outros países, com alegados casos de encobrimento pela hierarquia religiosa a motivarem inúmeros pedidos de desculpa, num ano em que a Igreja se vê agora envolvida também em controvérsia, com a organização da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.

Liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, a comissão independente é ainda constituída pelo psiquiatra Daniel Sampaio, pelo antigo ministro da Justiça e juiz conselheiro jubilado Álvaro Laborinho Lúcio, pela socióloga e investigadora Ana Nunes de Almeida, pela assistente social e terapeuta familiar Filipa Tavares e pela cineasta Catarina Vasconcelos.

Esta segunda-feira será conhecida a primeira reação da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), presidida pelo bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, e para 03 de março foi já convocada uma assembleia plenária extraordinária da CEP para analisar o relatório.

em atualização