O vibrante mural do artista Styler, numa empena na Praça Professor Valadares, em Castelo Branco, mostra uma batalha a cavalo entre as tropas portuguesas e as tropas francesas, tendo como pano de fundo o jardim do Paço Episcopal. Mas a realidade da primeira invasão francesa, em novembro de 1807, foi bastante diferente. Não só as tropas de Napoleão chegaram à cidade esfomeadas e abatidas pelas dificuldades do caminho às portas do inverno, como os portugueses tinham recebido ordens do príncipe regente e futuro rei D. João VI para não oferecerem resistência. O monarca e toda a família real fugiriam para o Brasil um dia antes de o general Junot chegar a Lisboa.

"O mural é uma visão artística. As tropas francesas não chegaram com as fardas impecáveis. Chegaram abatidos pelo caminho, mal alimentadas e com poucos alimentos", contou Sérgio Ribeiro, técnico do município de Castelo Branco, numa visita guiada. A cidade tinha então cinco mil habitantes, as tropas eram mais de 20 mil e apoderaram-se das casas, da comida, pilharam igrejas e conventos, causando a eventual revolta da população. "Foi uma ocupação muito forte que provocou muita dor na cidade", acrescentou.