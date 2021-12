Reaberta A4 junto a Penafiel depois de acidente que causou um morto

O troço da A4 junto a Penafiel, no sentido ​​​​​​​Amarante-Porto, já está reaberto ao trânsito, depois do acidente que causou um morto e dois feridos graves, de acordo com a Rádio Renascença.

As operações de limpeza decorreram durante toda a madrugada, disse a GNR à rádio.

De acordo com o site da Proteção Civil estão no local, na zona de Bustelo, em Penafiel, seis operacionais e três meios.

Na quarta-feira à noite, fonte de Comando do Porto da GNR indicou à Lusa que a colisão entre vários veículos causou uma vítima mortal e pelo menos 12 feridos.

Na altura, os Bombeiros Voluntários de Vila Meã disseram que pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas.