Raposa acorrentada resgatada em Vila Nova de Famalicão

Em comunicado o Comando Territorial de Braga daquela força policial explica que o resgate do animal, uma raposa Vulpes Vulpes - também conhecida por raposa vermelha -, foi feito no decorrer de uma ação de fiscalização, na qual foi verificado que o dono do referido logradouro "não possuía qualquer tipo de autorização para efeitos de atividade de reprodução, criação e detenção deste tipo de espécimes, classificados como espécie cinegética".

Segundo o texto, foi elaborado o respetivo auto de contraordenação, tendo-se procedido à recolha e entrega da raposa nas instalações do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas de Braga.

A GNR realça que através dos militares do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e dos Guardas-Florestais contribui "para a conservação e proteção da natureza e do ambiente, dos recursos hídricos, dos solos e da riqueza cinegética, piscícola e florestal, em defesa de um bem que é comum a todos os cidadãos"