Rapaz atropelado no Seixal. PSP identificou "todos" os envolvidos nas agressões e PGR abriu inquérito

A Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou à Lusa"a veracidade do vídeo captado na passada quinta-feira, no Seixal", que foi partilhado na terça-feira nas redes sociais, em que se vê um grupo de alunas a agredir um rapaz e a persegui-lo, levando-o a atravessar a Estrada Nacional (EN) 10-2 e a ser atropelado por uma viatura que circulava nesta via.

Com pouco mais de um minuto, o vídeo começa com uma jovem a dar um murro no ombro do rapaz, vítima que depois tentou seguir caminho, mas foi perseguido pelo grupo de alunas, ouvindo-se alguém a dizer "ele está a chorar" e "isso é 'bullying'".

O grupo de jovens estava junto ao passeio da EN 10-2, em Vale da Romeira, no Seixal, e quando o rapaz tentou fugir atravessou a estrada e acabou por ser atropelado por uma viatura que circulava nesta via, inclusive vê-se e ouve-se no vídeo o estrondo do embate.

Além de confirmar a veracidade do vídeo, a Direção Nacional da PSP informou também esta quarta-feira que "registou o acidente, tendo já identificado todos os intervenientes nas agressões, em estreita colaboração com a escola", sem avançar mais informação sobre a ocorrência, nomeadamente o estado em que se encontra a vítima.

PGR informa que "os factos deram lugar à instauração de inquérito tutelar educativo"

"Do ocorrido foi também dado conhecimento à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e ao Ministério Público da área", referiu a PSP.

Questionada sobre a investigação desta ocorrência, a Procuradoria-Geral da República (PGR) informou que "os factos deram lugar à instauração de inquérito tutelar educativo, que corre termos na Ministério Público do Juízo de Família e Menores do Seixal".

"O inquérito tutelar educativo é de natureza reservada e encontra-se previsto na Lei Tutelar Educativa, quando estão em causa factos qualificados pela lei como crime, praticados por menor entre os 12 e os 16 anos", afirmou a PGR, em resposta escrita à Lusa.

De acordo com o Diário do Distrito, jornal de Setúbal, os jovens são alunos da Escola Básica Dr. António Augusto Louro, na Arrentela, no Seixal, e, após o atropelamento, não prestaram auxílio ao rapaz, que sofreu ferimentos ligeiros.

Contactada pela Lusa, a diretora do Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro, professora Célia Dias, disse que "no dia 20 de maio, tendo a Direção tomado conhecimento do sucedido, deu início ao procedimento disciplinar previsto na lei".

Aluno que foi atropelado está a frequentar as aulas e "encontra-se em recuperação", diz escola

"Até ao momento, a Direção não tinha conhecimento de conflitos entre estes alunos", referiu Célia Dias, numa resposta escrita.

Relativamente à vítima do alegado 'bullying' que motivou o atropelamento na EN 10-2, a diretora indicou que "o aluno acidentado está a frequentar as aulas desde segunda-feira e encontra-se em recuperação".

Neste âmbito, a diretora do Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro adiantou que "foi disponibilizado apoio psicológico para os alunos envolvidos".