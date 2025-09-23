Rajadas podem chegar aos 150km/hora. Ciclone Gabrielle deverá atingir Açores como "furacão categoria 1"

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou esta terça-feira, 23 de setembro, a informação sobre o ciclone Gabrielle, referindo que "deverá atingir o arquipélago dos Açores "com ventos de força de Tempestade Tropical ou Furacão de Categoria 1" na próxima sexta-feira (26). Prevê-se que o centro do ciclone passe entre os grupos Ocidental (Corvo e Flores) e Central (Faial, Terceira, Graciosa, Pico e São Jorge) no final da semana, sendo esperado que vá perdendo intensidade nos próximos dias, à medida que se vai aproximando do arquipélago.Segundo comunicado do IPMA, o ciclone encontra-se esta manhã "a aproximadamente 2640 quilómetros a oés-sudoeste do Grupo Ocidental dos Açores", deslocando-se para nordeste. Atualmente está classificado como Furacão de Categoria 4 na escala de Saffir-Simpson.Perante as previsões, é esperada "precipitação em todas as ilhas", a partir da madrugada de sexta-feira, "podendo ser forte nos grupos Ocidental e Central". "O vento deverá intensificar-se, com rajadas que poderão variar entre os 130 e os 150 km/h (de sudoeste, rodando para noroeste)", explica o IPMA.Em relação à agitação marítima, são esperadas "ondas de 8 a 10 metros de altura significativa e altura máxima na ordem dos 14 a 18 metros (de sudoeste, passando a noroeste)".O instituto de meteorologia termina a nota esclarecendo que, tendo em conta a "distância geográfica e temporal a que o ciclone ainda se encontra", ainda existe "alguma incerteza relativamente à sua trajetória e respetiva intensidade". .Agitação marítima agrava-se e ondas podem chegar aos sete metros. Três praias na Foz do Porto interditadas