"Quem vira a cara nas dificuldades não merece o nosso compromisso"

A sua virtude preferida?

O bom senso.



A qualidade que mais aprecia num homem?

A lealdade.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

O compromisso.



O que aprecia mais nos seus amigos?

A fidelidade.



O seu principal defeito?

A obstinação.



A sua ocupação preferida?

O trabalho que me realiza.



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Fazer acontecer as "coisas" sem ter a perceção que o tempo passou.



Um desgosto?

A perda eterna.



O que é que gostaria de ser?

Ser útil.



Em que país gostaria de viver?

No meu cantinho lusitano.



A cor preferida?

Preto, sempre preto.



A flor de que gosta?

O malmequer.



O pássaro que prefere?

A cegonha.



O autor preferido em prosa?

Sophia de Mello Breyner.



Poetas preferidos?

Miguel Torga.



O seu herói da ficção?

Super-Homem.



Heroínas favoritas na ficção?

Daenerys Targaryen.

Daenerys Targaryen, de Game of Thrones © D. R.





Os heróis da vida real?

O meu avô.



As heroínas históricas?

Madre Teresa de Calcutá.



Os pintores preferidos?

Gaudi.



Compositores preferidos?

Tchaikovsky.



Os seus nomes preferidos?

Jota.



O que detesta acima de tudo?

A deslealdade humana.



A personagem histórica que mais despreza?

Hitler.



O feito militar que mais admira?

Batalha de Aljubarrota.



O dom da natureza que gostaria de ter?

Ubiquidade.



Como gostaria de morrer?

Sem dor.



Estado de espírito atual?

Feliz .



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os erros cometidos por incapacidade de ir mais além das suas próprias limitações.



A sua divisa?

Quem vira a cara no momento da dificuldade jamais será merecedor no nosso compromisso.