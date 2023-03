Queda de uma falésia em Peniche causa uma vítima mortal

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta terça-feira em Peniche, na sequência de uma queda numa falésia na zona da Cruz dos Remédios, junto ao Cabo Carvoeiro, em Peniche, informaram os bombeiros locais.

O homem caiu numa "falésia na marginal norte, em frente à Escola Superior de Tecnologia do Mar", disse à agência Lusa o Comandante dos Bombeiros de Peniche, após as operações de resgate da vítima que "morreu no local".

O acidente ocorreu às 17:40 tendo sido acionada uma equipa de salvamento em grande ângulo, disse à agência Lusa o Comando Sub-Regional do Oeste, que ao final da tarde confirmou que a vítima estaria a ser "estabilizada", antes de ser resgatada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Porém, o óbito acabou por ser declarado no local e a vítima transportada para o Instituto de Medicina legal de Torres Vedras.

No local estiveram 13 veículos e 28 operacionais dos Bombeiros de Peniche, da Polícia Marítima e da PSP.