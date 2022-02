Quatro projetos portugueses distinguidos com prémio mundial por impacto social

Os projetos portugueses ZoomGuide, Speak, Urban Platform e CycleAI estão entre os 40 vencedores dos Word Summit Awards (WSA), uma iniciativa internacional que premeia as melhores inovações digitais com impacto social, foi esta terça-feira anunciado.

Distinguidos nas categorias 'Inclusion & Empowerment' (Speak), 'Government & Citizen Engagement' (Urban Platform), 'Culture & Tourism' (ZoomGuide) e 'WSA Young Innovators e do WSA European Young Innovators' (CycleAI), os vencedores irão agora apresentar as suas soluções no WSA Global Congress, entre 22 e 24 de março, que se realizará num formato híbrido.

A diretora executiva da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), Sandra Fazenda Almeida, que integrou o júri, considerou que "toda a comunidade tecnológica e científica em Portugal tem estado a colaborar e a desenvolver ativamente várias soluções tecnológicas de resposta à pandemia da covid-19 e aos problemas secundários daí resultantes".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Surgiram múltiplas soluções tecnológicas inovadoras em áreas como a saúde, educação, comércio, indústria ou cultura. O destaque dado aos projetos nacionais nesta competição internacional é um reflexo da crescente inovação tecnológica portuguesa", realçou Sandra Fazenda Almeida.

A Speak, premiada na categoria 'Inclusion & Empowerment', é uma aplicação móvel que liga migrantes, refugiados e habitantes locais, promovendo a troca de experiências linguísticas e culturais.

A Urban Platform, distinguida na categoria 'Government & Citizen Engagement', pretende fornecer aos decisores locais uma visão holística sobre o ambiente urbano inteligente.

Já a Zoomguide, que se destacou na categoria 'Culture & Tourism', assume-se como um guia alimentado por inteligência artificial, que permite aos turistas explorar cidades e lugares de importância turística ou cultural através de métodos de pesquisa inovadores.

O projeto CycleAI sobressaiu na categoria 'WSA Young Innovators e do WSA European Young Innovators' por se tratar de uma solução que visa capacitar os utilizadores da micromobilidade para a sua segurança.

A edição dos Word Summit Awards abrangeu mais de 290 nomeações de 182 países participantes, dos quais foram selecionados os 40 WSA Winners 2021 e WSA Young Innovators, sendo que todos os projetos contribuem para os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.