Quatro mortos em tiroteio com caçadeira em Setúbal

Quatro pessoas morreram na manhã deste domingo num tiroteio na zona da Bela Vista, em Setúbal, confirmou à Lusa fonte da Polícia Judiciária.

Segundo a CNN Portugal, que avançou a informação, o tiroteio ocorreu no Bairro Azul, junto à Avenida Belo Horizonte.

O DN apurou junto da PJ que as quatro pessoas envolvidas no tiroteio eram quatro amigos que tinham negócios em comum de exploração de hortas e de pombos. Por qualquer motivo que ainda está por apurar, o mais novo dos quatro, com cerca de 40 anos, matou os outros três, com idade superior a 50 anos, com uma caçadeira e depois suicidou-se.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

fonte da PSP esclareceu à Lusa que quando a polícia chegou ao bairro da Bela Vista, depois de um alerta recebido por volta das 08:00, os agentes encontraram já "três cadáveres e uma pessoa que cometeu suicídio à chegada" da PS.

Segundo esclarecimentos da comissária da PSP Andreia Gonçalves no local, em causa estará "uma questão que terá ficado por resolver entre eles, que nada tem a ver com o bairro".

O local do crime é uma zona de mato, onde algumas pessoas exploram hortas e têm alguns animais.

Algumas testemunham testemunharam parte dos acontecimentos, adiantou a comissária.

O alerta foi dado pelas 8h00. A PJ já está a investigar o caso.