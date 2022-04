Quatro feridos em colisão entre ambulância e automóvel em Espinho

Uma colisão entre uma ambulância do INEM e um automóvel em Espinho, provocou hoje quatro feridos, entre eles dois técnicos de emergência pré-hospitalar, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

Os quatro feridos - dois técnicos de emergência pré-hospitalar, um doente que era transportado na ambulância e o condutor do automóvel -- são todos ligeiros, mas foram transportados para o Hospital de Gaia, de acordo com a fonte do CDOS de Aveiro.

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estavam no local, às 07:50, oito viaturas e 20 elementos.

A fonte do CDOS precisou que foram mobilizados bombeiros de Espinho e da Aguda, além da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Nova de Gaia.

O alerta para o acidente, na Rua 33, em Espinho, foi dado pelas 06:39 e, pelas 07:45, o CDOS de Aveiro não tinha qualquer indicação de condicionamento de trânsito.