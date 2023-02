Violência nas claques. Pelo menos 28 detidos em megaoperação da PSP

A PSP tem em curso uma operação dirigida a grupos de "Casuals" ligados ao fenómeno desportivo, nomeadamente à violência associada a claques do Benfica e Sporting. Até ao momento, há 28 indivíduos detidos, um dos quais em flagrante delito pela posse de arma de fogo, indica a PSP.

Operação policial começou por volta das 07:00 e dirige-se a grupos que pertencem a uma "subcultura", os casuals, que "podem fazer parte de várias claques", explicou ao DN o comissário da PSP André Teixeira.

Dentro do grupo de indivíduos agora detidos, "pode haver quem pertença a claques", mas o foco da PSP é "esta subcultura que tem vindo a ser instalada em Portugal nas modalidades desportivas", detalhou, referindo-se a "indivíduos que são mais radicais e que têm comportamentos violentos antes, durante ou depois de eventos desportivos". Entre os detidos, há simpatizantes e adeptos do Sporting e do Benfica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No decorrer da operação policial foram apreendidas duas armas de fogo, drogas, artefactos pirotécnicos e armas brancas.

Em comunicado, informa-se que "o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão de Investigação Criminal, está a dar cumprimento a 29 mandados de detenção emitidos por autoridade judiciária, bem como a 30 mandados de buscas domiciliárias, na área da Grande Lisboa e margem sul do Tejo".

"A operação policial é dirigida ao movimento "Casual" em Portugal, sendo este movimento ligado ao fenómeno desportivo", esclarece a PSP na nota. As diligências da polícia estão a decorrer nos concelhos de Lisboa, Almada, Sesimbra e Loures, segundo disse ao DN o comissário André Teixeira.

"Motivada por vários episódios de violência em Lisboa e outras zonas da área metropolitana, em articulação com a 11.ª Secção do DIAP de Lisboa, está a ser realizada uma operação de grande envergadura por parte da investigação criminal sobre dois grupos afetos a este movimento, visando alguns dos seus elementos mais ativos e agressivos.", diz o comunicado da PSP.

No inquérito que decorre e que deu origem a esta ação são investigadas situações de agressões, entre grupos de adeptos e contra a Polícia, crimes de roubo, dano qualificado e participação em rixa, explica a nota de imprensa.

Comissário Teixeira indicou que as investigações iniciaram-se depois dos factos cometidos em abril do ano passado, mas não referiu nenhum episódio em concreto. Os incidentes de abril que deram origem a esta operação da PSD ocorreram na imediações dos estádios da Luz e de Alvalade.

Nesta operação estão empenhadas dezenas de operacionais ligados à investigação criminal, apoiados pela componente da polícia técnica e outras valências da PSP de ordem pública. Na área de competência da Guarda Nacional Republicana a operação desenvolve-se também com o apoio desta Força de Segurança.

Os detidos vão ser presentes na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, informou ainda a PSP.

Notícia atualizada às 11:05