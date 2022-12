Armas ilegais. PSP faz buscas no Areeiro, Penha de França e Beato

A PSP está a realizar esta terça feira uma "operação especial de prevenção criminal em Lisboa", nas freguesias do Areeiro, Penha de França e Beato. Esta operação de "grande envergadura" visa "suspeitos de posse de armas de fogo ilícitas e /ou utilizadas em ilícitos criminais".

Estão a ser realizadas 20 buscas domiciliárias e não domiciliárias, com a "intervenção das valências da PSP, de investigação criminal, de ordem pública, de armas e explosivos e da Unidade Especial de Polícia", refere em comunicado esta força policial

A operação especial do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa está a ser levada a cabo através da Divisão de Investigação Criminal, em articulação com a 11.ª Secção do DIAP de Lisboa, refere ainda a nota.

A PSP informa que "oportunamente" será divulgada informação sobre os resultados da operação.