PSP intensifica presença em vias urbanas mais usadas por peregrinos a caminho de Fátima

A PSP intensifica a partir desta sexta-feira a presença nas vias rodoviárias urbanas que registam maior afluência de peregrinos a caminho de Fátima para as celebrações do 13 de outubro.

Em comunicado, a PSP refere que, além do acompanhamento dos peregrinos, garantindo a segurança na circulação pedonal destes grupos, nestas vias haverá controlo da velocidade de circulação automóvel.

Para explicar a importância da adoção sistemática e voluntária de comportamentos de segurança rodoviária, a PSP organiza, a nível nacional, em coordenação com as autoridades eclesiásticas, edilidades, grupos informais de cidadãos e demais parceiros, sessões de informação/sensibilização dirigidas aos peregrinos.

Especialmente nesta janela temporal, a PSP aconselha a todos os condutores a praticar uma "condução defensiva", diminuir a velocidade nos centros urbanos e, sempre que visualizem grupos de peregrinos e/ou carro de apoio, a deixar uma distância de segurança de, pelo menos, 1,5 metros.

A PSP aconselha ainda a que os condutores circulem com os médios ligados para verem e serem vistos, evitando fazer "sinais de luzes" ou usar os máximos sempre que se cruzem com peregrinos.

Aos peregrinos, especialmente na circulação em contexto urbano, a PSP recomenda o uso de roupas claras e materiais retrorrefletores e que a caminhada seja sempre feita no sentido contrário ao trânsito e sem ocupar a faixa de rodagem, caminhando em fila única quando seguirem em grupos.

A PSP aconselha igualmente os peregrinos a evitarem o uso do telemóvel e de auscultadores que impeçam que ouçam alertas ou pedidos de auxílio e recomenda que, desde o entardecer até ao nascer do sol, a primeira pessoa da fila seja portadora de uma lanterna com luz branca apontada para o chão (para não encandear os condutores) e, a última, uma luz vermelha.

Os peregrinos devem ainda dar preferência às vias de menor tráfego automóvel, nomeadamente os denominados Caminhos de Fátima, informar os familiares do planeamento das viagens e manter a hidratação ao longo do percurso, fazendo pausas para descansar.