PSP do Porto volta a deter suspeito de furtar catalisadores de automóveis

A PSP anunciou este domingo que voltou a deter um mecânico, conhecido por "Rei dos Catalisadores", no Bairro do Cerco, no Porto, no âmbito duma operação de combate aos crimes contra o património, como furto e uso de automóveis e furto de peças.

O suspeito foi já detido várias vezes pela PSP "pela prática de crimes contra o património", nomeadamente furto e uso de viatura bem como furto no interior de veículos, com destaque para o "furto de catalisadores de automóveis", lê-se num comunicado de imprensa da PSP.

A penúltima detenção deste mecânico aconteceu no passado dia 25 de maio, junto da Via de Cintura Interna (VCI).

A última detenção do "Rei dos Catalisadores" ocorreu este sábado, dia 3 de junho, pelas 08:30, no Bairro do Cerco, na cidade do Porto, depois de o indivíduo, de 30 anos de idade, ter sido intercetado pela PSP durante diligências policiais desenvolvidas naquela zona habitacional.

No decurso de diligências policiais desenvolvidas no Bairro do Cerco, a PSP conseguiu recuperar uma viatura que havia sido furtada, conforme queixa apresentada, momentos antes, junto da esquadra da PSP da Corujeira.

No interior do veículo encontravam-se diversas ferramentas, designadamente gazuas e um catalisador.