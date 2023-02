PSP detém nove suspeitos de tráfico de droga na Póvoa de Varzim e Vila do Conde

A PSP deteve nove suspeitos de tráfico de droga nos concelhos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, no distrito do Porto, e apreendeu mais 10 mil euros e 500 doses individuais de estupefacientes, anunciou este domingo a polícia.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano do Porto da PSP, no âmbito de uma "operação de combate ao crime de tráfico de estupefacientes" realizada no sábado, foram realizadas nove detenções, feitas 20 buscas e apreendidas mais de 500 doses individuais.

Segundo o texto, os nove detidos são seis homens e três mulheres com idades compreendidas entre os 29 e os 37, todos residentes nos dois concelhos vizinhos que fazem parte da Área Metropolitana do Porto (AMP).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Foram apreendidas "mais de meio milhar de doses individuais" de cocaína, haxixe, canábis e MDMA, 10 mil euros e "objetos utilizados na venda direta de estupefacientes, nomeadamente quatro balanças de precisão", segundo a PSP.

"A operação contemplou a realização de 17 buscas domiciliárias e três buscas não domiciliárias na área das cidades da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde", tendo também sido identificadas 30 pessoas.

Os detidos vão agora ser presentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.

No dia 14 de dezembro de 2022, a PSP já tinha realizado "49 buscas de que resultaram 18 detenções (14 homens e quatro mulheres), cinco dos quais viram ser-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva".

À data, a operação visou "indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes em eventos musicais e em estabelecimentos de diversão noturna" na AMP, e especificamente na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde.