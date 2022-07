PSP detém em Lisboa homem que agrediu passageiros num avião

As autoridades detiveram na segunda-feira um homem, de 41 anos, suspeito de estar alcoolizado a bordo de um avião e de ter agredido vários passageiros, divulgou esta terça-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

"O suspeito encontrava-se dentro do avião, já algemado pela tripulação, tendo desrespeitado as instruções da tripulação e não obedecendo às ordens desta, nomeadamente permanecer sentado e não interagir de modo agressivo com outros passageiros, chegando mesmo a praticar atos de violência contra pessoa a bordo de aeronave, colocando, com este comportamento, em perigo a segurança do voo, dos seus tripulantes e restantes passageiros", descreve a nota.

De acordo com o Cometlis, o homem "exalava um forte odor a álcool, presumindo-se que tenha embarcado assim na origem", tendo continuado a ingerir bebidas alcoólicas durante o voo.

"O detido foi constituído arguido e prestou termo de identidade e residência, sendo notificado para se apresentar na Instância Criminal de Lisboa -- Secção de Pequena Criminalidade", indica ainda a nota.