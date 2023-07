PSP apresenta queixa ao Ministério Público de cartoon emitido pela RTP

A Polícia de Segurança Pública apresentou queixa ao Ministério Público (MP), à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) sobre o cartoon emitido pela RTP sobre polícia e racismo.

O vídeo emitido pela RTP chama-se "Carreira de tiro" e mostra um polícia a atirar ao alvo com cada vez mais intensidade. No final, mostra os alvos, que foram escurecendo à medida da agressividade do polícia.

A PSP considera que o vídeo "representa juízos ofensivos da honra e consideração de todos os profissionais da PSP que diariamente dão o seu melhor para garantir a legalidade democrática", lê-se no comunicado enviado às redações. A missiva cita ainda uma sondagem do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do ISCTE, para o Expresso e para a SIC, que demonstra como 79% dos cidadãos confiam na Polícia.

"A liberdade de expressão é um direito constitucional mas, na nossa perspetiva, não é um direito absoluto, devendo ser exercido com respeito pelos outros direitos".

A PSP acrescenta que repudia qualquer "tipo de imagem, vídeo, discurso ou comentário de teor racista e reitera que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei".

O ministro da Administração Interna expressou também nesta segunda-feira o seu desconforto com o cartoon e assegurou que as forças de segurança portuguesas garantem o cumprimento do principio da igualdade.

Pela RTP, fonte oficial do canal disse à Lusa que "o Spam Cartoon é um exercício de opinião livre sobre a atualidade nacional e internacional que a RTP acolhe desde 2017", sendo da autoria de "alguns dos mais reconhecidos cartoonistas portugueses".