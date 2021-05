PSP apreende metralhadora e 48 mil doses de droga em operação no Porto e Algarve

A PSP apreendeu uma metralhadora, 48 mil doses de drogas, sete viaturas de alta gama e 27 mil euros numa operação no Grande Porto e no Algarve que resultou ainda em cinco detenções, informou esta sexta-feira fonte policial.

As 48 mil doses de drogas correspondem a mais de 23 quilos de haxixe, heroína e canábis.

De acordo com uma nota do Comando Metropolitano do Porto da PSP, a operação "de grande envergadura" foi realizada na quinta-feira por efetivos da Divisão de Investigação Criminal daquele comando e os cinco detidos são presentes, na tarde desta sexta-feira, a um juiz de instrução para fixação das medidas de coação.

Trata-se de homens com idades compreendidas entre os 23 e os 40 anos, todos residentes no Porto.

O alvo da polícia foi um grupo que se crê ser o responsável pelo abastecimento de droga a traficantes que operam junto de alguns bairros do Porto e periferia.

"Visou-se um conjunto de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na Área Metropolitana do Porto", segundo os termos do comunicado policial.

As apreensões agora efetuadas ocorreram durante a realização de 18 buscas domiciliárias e não domiciliárias na cidade do Porto e na região do Algarve.

A lista das apreensões é extensa, incluindo 23 quilogramas de haxixe, suficiente para 46.692 doses individuais, heroína para 1.560 doses individuais, vários pés de canábis, duas armas de fogo (uma metralhadora e um revólver), uma arma elétrica, 159 munições de diferentes calibres, nove carregadores de armas de fogo, 27.735 euros e 2.000 dinares sérvios, sete automóveis de gama alta e dois motociclos.

A investigação do caso foi encetada no início do ano, sob direção do Ministério Público do Porto.

O Comando Metropolitano indicou que esta operação dá sequência a uma outra realizada em 20 de março, em que a PSP do Porto deteve sete pessoas, apreendeu mais de 76.000 doses de droga, mais de 28 mil euros em notas e carros numa operação de combate ao tráfico de droga nesta cidade.

Segundo um comunicado policial então emitido, a ação visou um conjunto de pessoas que, de forma organizada, se dedicava ao tráfico de droga na área da cidade do Porto.

No âmbito desta operação de março, realizaram-se 10 buscas, cinco domiciliárias e cinco não domiciliárias no Porto e na Maia, sendo apreendidos cerca de 15 quilogramas de haxixe, quantidade suficiente para 75.350 doses individuais, 1.289 de liamba, 216 de cocaína e 61 de heroína.

Além disto, a PSP confiscou ainda 28.269 euros em notas, diversos carros e telemóveis, uma arma de fogo, uma soqueira, um cofre e documentação relacionada com o crime em investigação.

De entre os sete detidos, homens com idades entre os 33 e 44 anos, seis deles ficaram em prisão preventiva.