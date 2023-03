PSP apreende ambulância que transportava dois doentes

A PSP apreendeu, na quarta-feira à noite, uma ambulância dos Bombeiros do Dafundo, quando esta transportava dois doentes. De acordo com o Jornal de Notícias, as autoridades já tinham apreendido a licença da viatura no final de fevereiro.

A ambulância transportava dois doentes, com cerca de 70 anos, que vinham de consultas no hospital São Francisco xavier e que, depois, da apreensão, ficaram a aguardar, cerca de meia hora, pela chegada de uma outra ambulância para os levar.

O comandante dos bombeiros do Dafundo, Carlos Jaime, explicou ao JN que a apreensão está relacionada com uma questão de "interpretação". O responsável garante que, de acordo com o que lhe terá sido dito pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, a viatura está legal, pelo que decidiu mantê-la em circulação apesar de não ter os documentos.

A PSP, segundo o comandante, entende que o livrete da viatura deve indicar que necessita de rampa para acesso a cadeira de rodas.