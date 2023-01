PSP apanha 1050 condurores em excesso de velocidade e detém 85 por excesso de álcool

A PSP anunciou esta segund-feira que detetou no passado fim de semana 1.050 condutores em excesso de velocidade e fez 117 detenções, 85 delas por condução com excesso de álcool.

Num balanço sobre a operação "Risco Mínimo", realizada entre sexta-feira passada e domingo no continente e ilhas, a PSP contabilizou 304 operações rodoviárias, tendo fiscalizado cerca de 8.000 condutores.

De acordo com os dados, das 61.602 viaturas controladas por radar, 1.035 registaram excesso de velocidade e dos 2.577 condutores submetidos ao teste de alcoolemia, 112 tinham níveis de álcool no sangue acima do máximo permitido por lei (0,50mg/litro de sangue) e foram sujeitos a contraordenação, enquanto 85 destes tinham uma taxa já de valor considerado criminal (igual ou superior a 1,20 mg/l), sendo detidos.

No total, a PSP registou 2.541 contraordenações, das quais 114 muito graves, 794 graves e 1.633 ligeiras, destacando-se entre estas 41 por não-utilização (ou utilização incorreta) do cinto de segurança e sistemas de retenção e 31 por uso indevido do telemóvel durante a condução, "constituindo estas infrações algumas das principais causas da sinistralidade rodoviária".

A PSP detetou igualmente 147 viaturas a circular na via pública sem inspeção e passou 54 autos de contraordenação por falta de seguro obrigatório.

Da operação "Risco Mínimo" resultaram 117 detenções: 85 por condução sob o efeito do álcool e 32 por falta de habilitação legal.