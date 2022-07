ProToiro acusa presidente de Vila do Conde de atentado à liberdade cultural

Vila do Conde

A ProToiro acusa presidente de Vila do Conde, Vítor Costa, de atentado à liberdade cultural e de ser ", impróprio de um país civilizado e de um representante do Estado."

O presidente do Município tem a intenção de impedir que se realize uma tourada no concelho, depois de afirmar ao JN no dia 20 de junho que "garantia que a tourada não se iria realizar".

"Temos de recordar ao Sr. Presidente que Portugal é uma democracia, onde a liberdade cultural, o direito à criação artística e o acesso à cultura são direitos fundamentais protegidos pela Constituição. Agir contra estes preceitos legais será incorrer em ilícitos criminais, agravados se forem cometidos por um representante do Estado" lê-se no comunicado da Federação Portuguesa de Tauromaquia enviado às redações.

"Nenhum município pode impedir a realização de eventos culturais, seja uma peça de teatro ou uma tourada, pelo que o Presidente da CM de Vila do Conde deve submeter-se à lei e ao respeito pelos direitos e liberdades dos cidadãos portugueses, como é seu dever", acrescenta ainda o comunicado

A corrida de toiros ia decorrer em Bagunte, Vila do Conde, no próximo dia 23 de julho. A ProToiro está de momento à espera que o tribunal reponha a legalidade desta situação.