Proteção Civil vai receber 79 veículos até 2024

A Proteção Civil vai receber 79 veículos de combate a incêndios florestais no âmbito do "Programa Mais Floresta", previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em vez dos 84 inicialmente previstos, segundo uma portaria publicada esta quarta-feira.

A portaria, assinada pela secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, refere que estava prevista a aquisição de 84 veículos no valor de 4,9 milhões de euros para os anos de 2022 a 2024.

No entanto, sustenta o Governo, face à "necessidade de atualização dos custos unitários dos veículos aos preços atuais de mercado, torna-se necessário ajustar o número de veículos a adquirir, bem como aumentar o montante do investimento global face aos saldos de adjudicação apurados".

A portaria hoje publicada em Diário da República determina que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) fica autorizada a assumir os encargos para a aquisição de 79 veículos de combate aos fogos no valor de cerca de cinco milhões de euros até 2024.

De acordo com o documento, a ANEPC pode gastar este ano 3,5 milhões de euros e, em 2024, cerca de 1,4 milhões de euros.

Os veículos destinam-se à Força Especial de Proteção Civil e à estrutura de comando da ANEPC.