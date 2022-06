© Photo by Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Não são unicamente as pessoas não-binárias que utilizam pronomes neutros.

A existência de uma linguagem neutra ou inclusiva é algo que cada vez mais surge na nossa sociedade. É uma realidade que tem como objetivo a inclusão. Em Portugal a questão da utilização dos pronomes, e quais pronomes, está a ficar cada vez mais premente e a levar a uma atualização do idioma.

"Quando não nos temos de preocupar com que pronomes as outras pessoas vão usar connosco, isso é um privilégio. Se temos esse privilégio então devemos estender o mesmo respeito às outras pessoas", disse ao DN Carlos Costa, psicólogo e fundador do Coletivo Humanitário, numa resposta por escrito.