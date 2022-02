Projeto de nova tradução da Bíblia continua com Segundo Livro de Samuel

Papa pede a fiéis que andem com a Bíblia como fazem com o telemóvel

A Comissão da Tradução da Bíblia para a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anunciou esta terça-feira a divulgação 'online' do novo texto provisório do Segundo Livro de Samuel, para consulta e sugestões no âmbito deste projeto.

Até ao momento, foram divulgadas novas traduções de 12 livros da Bíblia - Primeira e Segunda Epístolas de São Paulo aos Coríntios, Livro de Isaías, Livro do Êxodo, Carta aos Gálatas, Quatro Evangelhos, Salmos e Primeiro e Segundo Livros de Samuel -, num trabalho que deverá estar concluído em 2024.

O projeto foi lançado em 2012, pela Conferência Episcopal Portuguesa, tendo em conta a necessidade de fazer uma revisão das traduções dos textos bíblicos usados na liturgia.

Com esta publicação 'online', a Comissão espera receber contributos do público, por forma a dotar cada um dos livros de maior compreensibilidade no texto final.

Os leitores podem fazer chegar à Comissão, através do email biblia.cep@gmail.com, "as achegas que considerem importantes para atingir aquele objetivo". O leitor "poderá não saber grego nem hebraico para opinar sobre a tradução em si, mas tem a sensibilidade para dizer, por exemplo, que determinada expressão não se entende e que será melhor procurar uma melhor forma de a traduzir".

A CEP abalançou-se neste projeto, com a meta de chegar a "uma nova tradução para uso oficial da Igreja Católica em Portugal e, futuramente, nos outros Países Lusófonos em que se segue a tradução portuguesa dos livros litúrgicos -- Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor", referia a introdução ao volume "Os Quatro Evangelhos e os Salmos", editado em janeiro de 2019.

A tarefa envolve 34 biblistas da Associação Bíblica Portuguesa e de países de língua oficial portuguesa, nomeadamente Brasil, Angola e Moçambique.

O texto do Segundo Livro de Samuel narra, entre outros episódios, a conquista de Jerusalém pelo Rei David.