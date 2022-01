Professores têm de pedir senha digital para se vacinarem... mas site está em baixo

Entre hoje e domingo, o período da tarde dos centros de vacinação estará em modalidade Casa Aberta para professores e profissionais das creches e ATL para a dose de reforço da vacina contra a covid-19. Para isso, será necessário ter senha digital.

"Os utentes elegíveis da comunidade escolar do ensino básico e secundário e das Respostas Sociais na infância que queiram vacinar-se com a dose de reforço, terão de efetuar previamente o pedido de senha digital no Portal COVID-19 (https://covid19.min-saude.pt/casa-aberta/)", é indicado numa nota dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde .

O SPMS esclarece que para usufruírem do sistema de senha digital da modalidade Casa Aberta os utentes devem solicitar uma senha no dia em que pretenderem ser vacinados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O problema é que o site não está a funcionar. O DN fe várias tentativas e não conseguiu aceder ao serviço. Mais recentemente, surge uma informação: "Caro utilizador. O serviço encontra-se com muita procura. Por favor volte a tentar dentro alguns minutos. Muito obrigado".

O DN contactou o Ministério da Saúde e a Dreção Geral de Saúde, mas ainda não obteve nenhum esclarecimento.

Neste portal, deverá ser preenchido um formulário, sendo posteriormente enviada para o telemóvel uma senha digital com o respetivo número e hora prevista.