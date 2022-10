Sindicatos da TAP ameaçam com greve nas próximas semanas

A relação entre a gestão da TAP e os trabalhadores tem sido turbulenta nos últimos meses e o anúncio recente do primeiro-ministo em avançar com a privatização da companhia até ao final do ano veio inflamar os ânimos. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) disse esta quarta-feira, 12, que as palavras de António Costa estão já a ter "um impacto imediato junto dos trabalhadores" contribuindo para agudizar o clima de tensão e de instabilidade que se vive. A estrutura sindical admite a convocação de uma paralisação nas próximas semanas.

"Esta é a tempestade perfeita que pode levar a uma greve até ao final do ano", ameaçou o presidente Ricardo Penarroias na audição que está a decorrer esta manhã no âmbito do requerimento apresentado pelo PCP sobre privatização da TAP, na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Os representantes dos vários trabalhadores presentes no Parlamento teceram duras críticas ao facto de não conhecerem o plano de reestruturação aprovado por Bruxelas, em 2021, que levou a despedimentos e cortes salariais na empresa, e afirmam que a privatização da empresa está a ser negociada sem o conhecimento dos trabalhadores.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo