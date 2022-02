Prisão preventiva para homem de 35 anos por abuso sexual de 4 menores

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) revela que os factos foram praticados no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, entre os finais de 2019 e setembro de 2021, no estabelecimento comercial onde o suspeito trabalhava como cabeleireiro.

O homem, de nacionalidade estrangeira, submetia as suas clientes menores, com idades entre os 10 e os 16 anos, a "sevícias sexuais, enquanto interagia com as mesmas no âmbito da sua atividade profissional".

Após ter recebido uma denúncia no final de 2021, a PJ iniciou uma investigação urgente, tendo identificado, até ao presente momento, quatro vítimas, e recolhido provas que permitiram a detenção fora de flagrante delito.

De acordo com a PJ, a "grave prática criminosa" do agora detido gerou "forte perturbação nas vítimas menores" e teve "enorme impacto no seio das respetivas famílias".

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.