Primeira imagem do altar do Papa que vai custar 4,2 milhões de euros à Câmara de Lisboa

Foi revelada esta quarta-feira a primeira imagem do altar-palco onde o Papa Francisco vai presidir às celebrações finais da Jornada Mundial da Juventude 2023.

O projeto do palco milionário foi mostrado na conferência de imprensa desta manhã, onde esteve presente o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, a falar sobre o plano de investimentos da autarquia para a JMJ.

Ao que o DN apurou, já terão sido confirmados pedidos por parte de promotores de eventos internacionais para usar o palco-altar para eventos de grande dimensão no futuro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A construção do palco foi alvo de críticas depois de ter vindo a público que obra vai custar 4,2 milhões de euros à Câmara de Lisboa, por ajuste direto. Segundo a informação disponibilizada no Portal Base da contratação pública, "a construção foi adjudicada por 4,24 milhões de euros (mais IVA)", somando-se a esse valor "1,06 milhões de euros para as fundações indiretas da cobertura".