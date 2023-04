Presidente da Câmara de Kiev em Lisboa. Vai receber Chave de Honra da cidade

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, recebe esta terça-feira o seu homólogo da capital ucraniana, Kiev.

Vitali Klitschko vai receber a Chave de Honra da Cidade de Lisboa numa cerimónia que está marcada para as 11:00, nos Paços do Concelho, na Praça do Município.​​​​​​

A visita de Klitschko "não é apenas simbólica", referiu Pavlo Sadokha, presidente da Associação de Ucranianos em Portugal em declarações ao Observador.

O autarca de Kiev "está a visitar várias cidades do mundo para pedir aquilo que é o principal para a Ucrânia neste momento, que é armamento, sistemas de defesa, tudo o que ajuda a defender a Ucrânia e a libertar a nossa terra dos invasores russos", afirmou Pavlo Sadokha.

Pavlo Sadokha espera, por isso, não só uma visita simbólica, mas "também uma esperança de que a Ucrânia, em breve, vai receber tudo o que é necessário para se defender".