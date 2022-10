Presa preventivamente mulher suspeita de ter esfaqueado os pais

Uma mulher suspeita de ter esfaqueado os pais na quarta-feira, em Porto Alto, freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente (Santarém), foi indiciada pela prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada e vai ficar presa preventivamente.

Segundo o Ministério Público (MP), a arguida, com 41 anos, terá desferido, com a faca, nove golpes no corpo do pai e sete golpes na mãe, na região dorsal, quando esta se encontrava deitada, tendo sido "movida por vingança, na sequência da apresentação de uma queixa por crime de violência doméstica em que figuram como vítimas os seus progenitores".

"Como consequência da atuação da arguida, os ofendidos encontram-se hospitalizados, sob vigilância médica apertada, atenta a gravidade das lesões", lê-se na nota.

Em comunicado, a Procuradoria da Comarca de Santarém adianta que a medida de coação foi aplicada depois do primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Santarém, na sequência da detenção em flagrante delito.

Para a aplicação das medidas de coação, o MP alegou os "perigos de perturbação da ordem e tranquilidade pública, de perturbação do decurso do inquérito e de continuação da atividade criminosa", pedindo prisão preventiva, a qual foi decretada judicialmente.

O inquérito prosseguirá termos na 1.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca de Santarém com a investigação a ser efetuada pela Polícia Judiciária, é acrescentado.