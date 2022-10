Prémio Gulbenkian para a Humanidade atribuído a duas organizações intergovernamentais

A Plataforma Intergovernamental Ciência- Política sobre Biodiversidade e Serviços do Ecossistema (IPBES) e o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) são os vencedores ex-aequo da terceira edição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, no valor de um milhão de euros.

O anúncio foi feito há momentos pela ex-chanceler alemã Angela Merkel, presidente do júri, em conferência de imprensa na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Dois milhões de euros para projetos a sul do globo

O primeiro galardão do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, em 2020, foi atribuído a Greta Thunberg, que então anunciou a entrega do montante de um milhão de euros a projetos de combate à crise climática e ecológica, particularmente a sul do globo, por forma a ajudar os que enfrentam os piores impactos da crise climática.

Na segunda edição, em 2021, o prémio foi entregue ao Pacto de Autarcas para o Clima e a Energia, a maior aliança global para a liderança climática das cidades, constituída por mais de 10 600 cidades e governos locais de 140 países, incluindo Portugal. O prémio foi destinado ao financiamento de projetos em cinco cidades no Senegal (fornecimento de água potável) e numa cidade nos Camarões (desenvolvimento de soluções de eficiência energética), escolhidas por acordo entre a fundação e a entidade premiada.

Em atualização