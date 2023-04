Quais são as áreas da Unidade Nacional Contra o Terrorismo?

Temos três secções de investigação: uma de combate ao terrorismo e duas dedicadas ao chamado banditismo, que investiga não só as matérias do tráfico humano, auxílio à imigração ilegal, mas também tráfico de armas, assaltos à mão armada, etc. Com a extinção do SEF, não podemos deixar de caminhar no sentido de criar uma unidade específica para estas matérias relacionadas com a imigração.

Houve contactos dos responsáveis das duas estruturas?

Não.