Praia da Parede interdita a banhos devido à qualidade da água

A praia da Parede, em Cascais, foi interditada a banhos este sábado depois de uma análise à qualidade da água ter revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN diz que o capitão do porto de Cascais, em articulação com o delegado de saúde regional, mandou hastear a bandeira vermelha na praia "após ter recebido a informação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente a desaconselhar a prática de banhos".

A situação está a ser monitorizada e a interdição a banhos só será levantada quando os resultados de novas análises à qualidade da água indicarem a retoma de valores microbiológicos aceitáveis.