PRAGMA é a nova sociedade de advogados a operar em Portugal

Há uma nova sociedade de advogados a operar em Portugal. Chama-se PRAGMA e é o resultado da fusão da MNA Advogados - Morais, Nascimento Ávila & Associados, do Porto, com a Barros Sales & Associados, de Lisboa.

A nova sociedade, com escritórios em Lisboa, Porto e Espinho, conta com com 18 advogados e sete estagiários. "A evolução para uma fusão das duas sociedades é consequência de uma cultura conjunta que foi sendo trabalhada através de uma parceria com mais de 40 anos", indicou a nova sociedade de advogados.

A PRAGMA Advogados "soma assim a experiência e conhecimento dos dois escritórios, gerados ao longo dos anos, naturalmente imbuídos da mesma visão e estratégia que agora formalizam", referiu a nova sociedade de advogados, em comunicado.

A comissão executiva é composta pelos sócios Nuno Morais, Manuel Sales, Ricardo Nascimento e Pedro Ávila. "PRAGMA procura colocar em evidência a que sempre foi a postura e a prática dos sócios: pensamento crítico e rigor intelectual, empatia e mangas arregaçadas para a resolução criativa de problemas jurídicos, e assim 'mais perto da solução'", explicou o escritório.

O sócio Nuno Morais destacou que a sociedade é fruto de uma colaboração que remonta a 1976. "Momento em que o meu pai, Amadeus Morais, e José Barros Sales, pai de Manuel Sales, se conhecem", afirmou. "Era uma questão de tempo, até porque desde então e pela complementaridade da nossa oferta, os laços se têm vindo a estreitar", acrescentou Manuel Sales.

"O nosso novo nome diz quase tudo. Somos advogados, somos pragmáticos e somos por uma advocacia de soluções. Na prática e numa vasta áreas de práticas" explicou Pedro Ávila. Para este sócio, o crescimento que o novo projeto implica, não significará perder a matriz de proximidade do cliente que os caracteriza. "Aliás, a nossa melhor definição foi precisamente dada por um cliente: somos "in-house lawyers em outsourcing".

"Por mais estranho que pareça, nós gostamos de problemas" referiu, por fim, o sócio Ricardo Nascimento. "Até porque nós vemos cada problema como o início da solução", acrescentou.

A PRAGMA Advogados tem como propósito "a prestação de um serviço contínuo e inclusivo que permite responder aos exigentes desafios dos seus clientes em vários setores em todo o continente, com particularidade para setores de desenvolvimento económico: infraestruturas, indústria, banca, distribuição, logística, propriedade intelectual, farmacêutico, ambiente e inovação, não descurando, contudo, o acompanhamento de clientes privados e empresas familiares".