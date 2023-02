PR avisa: "Simpatia da opinião pública pode virar-se contra os professores"

O Presidente da República alertou esta quarta-feira que "há um momento em que a simpatia que de facto há na opinião pública em relação à causa dos professores pode virar-se contra eles".

Em resposta a perguntas dos jornalistas, no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a apelar a um entendimento entre Governo e sindicatos dos professores e manifestou-se preocupado com as consequências deste período prolongado de greves para famílias e alunos.

Interrogado sobre até quando é o que sistema de educação aguenta esta situação, o chefe de Estado respondeu: "Não é um problema de o sistema de educação aguentar, é o problema de ser um ano letivo substancialmente perdido ou não".

"E é essa é a avaliação que todos têm de fazer, até por isto: há um momento em que a simpatia que de facto há na opinião pública em relação à causa dos professores pode virar-se contra eles", considerou.

O Presidente da República acrescentou que "como tudo na vida, também nestes processos, que são processos sociais, mas também políticos, há uma avaliação política que Governo de um lado e professores do outro e sindicatos do outro têm de ir fazendo".