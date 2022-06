Poucas pessoas no funeral de João Rendeiro

O funeral do ex-banqueiro João Rendeiro realizou-se esta terça-feira numa cerimónia discreta na Basílica da Estrela, em Lisboa, que contou com poucos amigos e familiares. O corpo seguiu depois para o Cemitério do Alto de São João, onde foi cremado.

O advogado Ricardo Sá Fernandes e o antigo ministro Luís Mira Amaral foram as únicas figuras públicas a marcar presença na cerimónia.

Mira Amaral afirmou que recebeu uma mensagem da viúva Maria de Jesus Rendeiro e que foi à cerimónia para lhe mostrar solidariedade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

João Rendeiro, de 69 anos, foi encontrado morto no dia 12 de maio e deveria ser presente em tribunal na manhã seguinte. O antigo presidente do BPP estava detido na África do Sul desde 11 de dezembro de 2021 a aguardar extradição, após três meses de fuga à justiça portuguesa para não cumprir pena em Portugal.

Os resultados preliminares da autópsia realizada em Portugal não detetaram indícios de crime.