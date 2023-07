"Ainda estamos a trabalhar os dados provisórios de 2022, mas pode-se confirmar a existência de um acréscimo".

A declaração é de Dina Oliveira, chefe de Divisão da Saúde Sexual, Reprodutiva, Infantil e Juvenil da Direção-Geral de Saúde (DGS), depois de confrontada com o aumento expressivo, noticiado pelo DN esta quarta-feira, de abortos em três dos países da Europa ocidental que já publicaram números de 2022 - Alemanha (mais 9,9%), Noruega (mais 10%) e Reino Unido (mais 17% em Inglaterra e Gales, no primeiro semestre de 2022, e mais 19% na Escócia, no ano todo) -, assim como com as certificações, por parte de médicos de consultas de interrupção de gravidez (IG) em hospitais portugueses, de que houve no ano passado uma subida na procura.