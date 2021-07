Portugal tem mais 12 praias com Bandeira Azul do que em 2020

O secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, salientou esta sexta-feira em Mira, no distrito de Coimbra, que Portugal é o sexto país com mais praias com Bandeira Azul

"Dos 53 países que envolvem o programa da Bandeira Azul, Portugal é o sexto país com mais praias com bandeiras azuis, o que quer dizer que os municípios têm tido uma grande consciência ambiental e têm feito um trabalho imenso por toda a costa e também no interior nas praias fluviais", disse o secretário de Estado Adjunto do Desenvolvimento Regional Carlos Miguel na sessão de hasteamento da Bandeira Azul em Mira.

"O país tem-se mobilizado porque tem percebido que aqui e nesta sinalização têm uma riqueza ambiental e económica", sublinhou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Praia de Mira viu confirmada na listagem de 2021 o estatuto de recordista do galardão Bandeira Azul, sendo a única zona balnear do mundo a receber, sem interrupções, a Bandeira que todos os anos distingue a qualidade das praias, no âmbito do Programa Bandeira Azul.

"A Praia de Mira é a única que tem este galardão há 35 anos consecutivamente, ou seja, desde o início do programa até hoje. Mais nenhuma praia na Europa consegue este feito", destacou o secretário de Estado.

"Quem fala na Praia de Mira associa a uma praia de qualidade, com critérios muito apertados. Uma praia inclusiva, acessível, com qualidade de Ouro, também nos projeta em termos de turismo nacional e internacional porque essa imagem de marca está-lhe associada", sustentou o presidente da Câmara de Mira Raul Almeida.

O município de Mira faz um investimento de 90 mil euros para os nadadores-salvadores na época balnear, e ainda destina 30 mil euros para a limpeza e higienização na Praia de Mira e na praia do Poço da Cruz, acrescentou.

O parque de estacionamento no Poço da Cruz já tem concluídas as obras de requalificação.

O autarca, que falava durante a mesma sessão de hasteamento da Bandeira Azul, adiantou que também o parque de estacionamento do Lago do Mar, na Praia de Mira "está em condições de ser utilizado para época balnear".

Neste momento, as obras de requalificação do estacionamento na Praia de Mira estão paradas, sendo retomadas no mês de setembro.