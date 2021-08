Portugal deverá receber refugiados afegãos ainda este mês

EUA rejeitam intervenção política do ex-presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, afirmou esta quinta-feira que o que se passa no Afeganistão, onde as forças talibãs recuperaram o poder no passado domingo, havendo relatos desde então de episódios de violência e mortes, é uma "preocupação para todos nós, para todos os membros comunidade internacional".

A prioridade agora e nos próximos dias é "tratar do imediato", ou seja, "retirar do Afeganistão todos os estrangeiros que lá estão e que querem sair, todos os afegãos que trabalharam ao longo dos anos com as forças estrangeiras, com as nossas forças, por exemplo, com as da NATO, da delegação da União Europeia, com a representação das Nações Unidas", defendeu Cravinho, em declarações aos jornalistas.

"São, portanto, bastantes milhares de afegãos e o fundamental nos próximos dias é assegurar que possam sair, junto com as suas famílias, em segurança", considerou João Gomes Cravinho.

Questionado sobre quando é que Portugal poderá receber refugiados, o ministro respondeu que poderá ser ainda durante agosto. "Isso está a ser trabalhado no seio da NATO, da União Europeia, não há uma resposta definitiva, mas apontaria para ainda este mês de agosto".

Embora ainda sem uma data definida para receber os primeiros afegãos, o "Governo está muito empenhado" no processo de receber os refugiados deste país, fez notar.

"Há um trabalho intenso, coordenado neste momento pela senhora ministra de Estado e da Presidência que envolve o Ministério da Defesa, naturalmente, o Ministério dos Negócios estrangeiros, da Administração Interna e a Presidência. Têm todos responsabilidades diversas no que toca à retirada de estrangeiros e afegãos do país e a sua receção em Portugal", referiu. "Mas neste momento há um trabalho muito intenso que está a decorrer e ainda não estão definidas todas as modalidades. O Governo está muito empenhado, muito coordenado, nas suas diferentes áreas de intervenção para poder receber aqueles que forem definidos nos próximos dias".