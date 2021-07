Portugal perdeu 214 286 habitantes em 10 anos

Na última década, Portugal regista um decréscimo populacional de 2,0% - ou seja o país tem menos 214 286 pessoas e um total de 10 347 892 - e acentua o padrão de litoralização e concentração da população junto da capital. O Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa são as únicas regiões que registam um crescimento da população, sendo o Alentejo aquela que regista o decréscimo mais expressivo, divulga o INE.

A nível de concelho, Odemira com 13,3% (mais 3 457 residentes) e Mafra com 12,8% (mais 9 838 residentes) registaram os maiores acréscimos populacionais, seguindo-se Palmela, Alcochete e Vila do Bispo, um saldo positivo entre 9,6% e os 8,8%

Barrancos (-21,8%), Tabuaço (-20,6%), Torre do Moncorvo (-20,4%), Nisa (-20,1%), e Mesão Frio (-19,8%) foram os municípios que registaram os decréscimos populacionais mais significativos.

Em contrapartida, cresceu o número de edifícios e de alojamentos destinados à habitação, embora num ritmo bastante inferior ao verificado em décadas anteriores.

Os dados preliminares dos Censos 2021 sublinham a importância dos fluxos migratórios para os saldos da população. Odemira regista o aumento mais significativo de habitantes - embora não tanto como o divulgado pela própria autarquia -, o que se deve à intensificação das explorações agrícolas no concelho e que recorre aos imigrantes.

Por outro lado, entre 2011 e 2021 registam-se menos habitantes em relação à década anterior, o que só aconteceu entre 1960 e 1970, um período de intensa emigração.

Menos 214 266 pessoas

Nos últimos 10 anos a população residente em Portugal reduziu-se em 214 286 pessoas nos últimos dez anos. Só na década de 1960 e 1970 e tinha verificado um decréscimo populacional. Nasceram muito menos crianças e os fluxos migratórios não o compensaram

A população residente em 2021 tem um valor próximo do registado em 2001 quando residiam em Portugal 10 356 117 pessoas.

O Algarve (mais 3,7 %) foi a região que mais cresceu em termos populacionais, seguindo-se a a Área Metropolitana de Lisboa (1,7 %). Foram as únicas regiões a ter mais habitantes entre 2011 e 2021.

Todas as outras regiões têm menos residentes, com o Alentejo a registar a quebra mais expressiva (menos 6,9%(, seguindo-se a Região Autónoma da Madeira (-6,2%),

O número de edifícios destinados à habitação é de 3 587 669 e o de alojamentos de 5 961 262, um aumento de 1,2% e 1,4%, respetivamente, face a 2011. Mas é uma subida inferior à verificada na década anterior, período em que se registaram mais 12% de edifícios e 16% de alojamentos.

Madalena (R.A. Açores), Vizela, Lousada, Campo Maior e Odemira foram os que registaram maior crescimento no número de alojamentos (entre os 13,5% e os 6,3%). Em contrapartida, Tarouca, Penela, Coruche, Mação e São Vicente registaram os decréscimos mais significativos (entre -10,5% e -4,6%).

A recolha de informação decorreu entre 5 de abril e 31 de maio, sendo que a data a que se referem os dados (momento censitário) é dia 19 de abril. Estiveram envolvidas 15 mil pessoas nesta etapa.

Entre as respostas digitais, o meio mais utilizado foi o acesso direto ao website (87,5%), seguindo-se as respostas com a ajuda da aplicação móvel do recenseador (7,7%) e, finalmente, o preenchimento dos questionários nos ebalcões das Juntas de Freguesia (4,1%).

Francisco Lima, presidente do Conselho Diretivo do INE, destaca que a "resposta expressiva" pela Internet contribuiu para que a operação decorresse com "toda a qualidade, tranquilidade e segurança" num contexto de pandemia.

"Realça-se que apesar do contexto pandémico e da elevada complexidade de todo o processo, o sucesso desta operação censitária é inseparável do elevadíssimo nível de adesão por parte dos cidadãos, o qual, por sua vez, resultou do enorme empenho de todos os que apoiaram, divulgaram e participaram nestes Censos 2021", sublinha o dirigente.

A apresentação dos resultados definitivos dos Censos 2021 está prevista para o 4º trimestre de 2022. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) a esmagadora maioria das respostas (99,3%) chegaram por via digital.