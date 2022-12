Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro em alerta vermelho na noite de fim-de-ano

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro entram em alerta vermelho às 00.00 horas de domingo devido ao agravamento do mau tempo, anunciou este sábado o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

"Entre hoje e amanhã haverá um agravamento da situação", anunciou o comandante nacional da ANPC, André Fernandes, explicando que às 14.00 de hoje estarão em alerta laranja cinco distritos: Porto, Viana do Castelo, Braga, Aveiro e Viana do Castelo.

A previsão do aumento da queda de chuva faz com que quatro desses cinco distritos passem a alerta vermelho [o mais grave da escala] às 00.00: Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro.

Proteção Civil alerta para possíveis cheias em meio urbano no norte e centro

A Proteção Civil alertou hoje para a possibilidade de cheias em meio urbano em especial no norte e centro do país, recomendando a redução de deslocações na noite de fim de ano.

"Há um potencial de cheias face à forte precipitação que se vai sentir entre hoje e amanhã [domingo]", anunciou o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC).

Segundo André Fernandes, as bacias hidrográficas onde existem "maiores probabilidades de haver inundações em meio urbano assim como cheias" são as dos "rios Minho, Lima, Cavado, Ave, Douro, Vouga, Mondego e Tejo".

"Reduzir ao máximo as deslocações, ficar e casa e não conduzir nestas áreas afetadas porque é provável que haja inundações nas rodovias" são as recomendações feitas pela proteção civil.

Para quem tem de regressar a casa, o comandante André Fernandes pede que "planeiem bem as viagens, no dia 1, verificando se há inundação das rodovias", devendo por isso estar "atento às mensagens das autoridades".

Outra das recomendações é para que as pessoas não se dirijam às praias na manhã de dia 1 de janeiro de 2023 para primeiro banho do ano, até porque as previsões são também de maior agitação marítima na costa.

Municípios do Minho cancelam festejos de Ano Novo

As autarquias de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, e de Barcelos, do distrito de Braga, divulgaram hoje o cancelamento dos festejos de fim de ano, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Ponte de Lima refere que "após a receção das mais recentes informações sobre as previsões meteorológicas, que apontam para o agravamento do estado do tempo, em especial a precipitação, (...) decidiu cancelar o evento "Passagem de Ano 2022" que iria decorrer em Freixo a partir das 22:30".

"Garantir a segurança de todos é a principal prioridade", frisa a autarquia de Ponte de Lima, realçando que "as condições meteorológicas adversas não permitem garantir a normal realização do programa, para além de porem em causa a segurança de todos os envolvidos e a própria comunidade que aqui se deslocaria para celebrar o fim do ano".

Também a Câmara de Barcelos, em comunicado, fez saber que os festejos agendados foram cancelados.

A festa de passagem de ano neste concelho do distrito de Braga que incluía um concerto com o artista Quim Barreiros foi cancelada devido ao mau tempo.

"Contactado o Comando da Proteção Civil Distrital e face às informações prestadas, entendeu a Câmara Municipal [de Barcelos] cancelar os referidos festejos, tendo em conta que o mais importante é salvaguardar pessoas e bens. O Município pede desculpa pelos eventuais incómodos causados às pessoas que pretendiam assistir e participar neste evento", lê-se no comunicado.