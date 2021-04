Porque as mães merecem tudo!

O Diário de Notícias lança um desafio às leitoras que queiram assinalar de forma diferente o Dia da Mãe, a 2 de maio.

Para participar neste passatempo basta responder acertadamente a um questionário que se encontra aqui no menor tempo possível. O concorrente mais rápido a responder às questões, ganha.

O desafio decorre até às 23h59 do dia 29 de abril de 2021. E dia 2 de maio será desvendado o nome do vencedor do passatempo e publicado no jornal e em www.dn.pt.

O vencedor pode usufruir do prémio: um fim de semana (de 6ª feira a domingo) para quatro pessoas, num Hotel Vila Galé à escolha, com PA incluído, até dia 29 de dezembro deste ano.