"Por vezes sinto-me nórdico, muito distante do porreirismo e das desculpas triviais"

A sua virtude preferida?

Frontalidade.



A qualidade que mais aprecia num homem?

Idem aspas (frontalidade).



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Que seja mulher.



O que aprecia mais nos seus amigos?

A amizade não tem tempo, mesmo se o tempo passa. Quando os reencontros ao fim de muito tempo de ausência não cristalizaram a fraternidade.



O seu principal defeito?

Ser teimosamente perfeccionista.



A sua ocupação preferida?

Ler em silêncio; escrever a ouvir jazz (por causa deste texto, Keith Jarrett Trio agora).



Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Um dia de cada vez e com desejo chego lá.



Um desgosto?

O passado passou, mas a ausência física dos que partiram ressente-se nas fotografias que guardamos.



O que é que gostaria de ser?

O que sou, capaz de modelar a palavra e entregar-lhe uma melodia que me emocione e emocione as pessoas.



Em que país gostaria de viver?

Sou português, gosto desta casa, mas por vezes sinto-me nórdico, organizado e focado, muito distante do porreirismo e das desculpas triviais. Na minha vida não há sorte nem azar, há procura.



A cor preferida?

Azul (na roupa e nos carros).

A flor de que gosta?

Cravos, rosas, malmequeres, gosto de ver flores sem nome para mim entre as pedras a sorrir.



O pássaro que prefere?

Canários, recorda-me o passatempo muito dedicado do meu pai.



O autor preferido em prosa?

Eça de Queiroz, mas juntar o António Lobo Antunes faz um dueto.



Poetas preferidos?

Fernando Pessoa, Herberto Hélder, Ary dos Santos, Brecht, Bocage, Manuel Alegre, Sophia.



O seu herói da ficção?

Kit Carson, um cow-boy dos quadradinhos.



Heroínas favoritas na ficção?

Não tive.



Os heróis da vida real?

Todos aqueles que não desistem, os empreendedores, os convictos, os anónimos que suportam pelo trabalho e pela criatividade a vida social e a economia.



As heroínas históricas?

Recordar a atitude da Padeira de Aljubarrota devia integrar os estudos obrigatórios da "resiliência".



Os pintores preferidos?

Vieira da Silva, Dali, Picasso, Van Gogh e algum hiper-realismo.

Compositores preferidos?

Keith Jarrett, Ludovico Einaudi, Paul Simon, Debussy, a dupla Lennon/McCartney e fico-me por aqui ou precisava de um jornal inteiro.



Os seus nomes preferidos?

António, Bárbara e Carolina, o nome dos meus três filhos. Mas também Maria do Carmo (avó materna), Clemente (avô materno) e Florbela (mãe).



O que detesta acima de tudo?

A hipocrisia individual e institucional e a corrupção banalizada como subcultura dos espertos e dos coitadinhos.



A personagem histórica que mais despreza?

São quatro: Hitler, Estaline, Mao e Pol Pot - Putin está a caminho.



O feito militar que mais admira?

A vitória dos aliados na II Guerra Mundial, que começou em 1939 e não em 1941, quando a URSS viu o tratado Ribentrop/Molotov pisado entre as urtigas. Mas a batalha de Aljubarrota...



O dom da natureza que gostaria de ter?

Estou bem assim. Era bom a jogar à bola, mas o meu pai disse-me que "eu não era o Eusébio", bitola de um homem simples e por isso sábio. Não assinou a permissão para treinar no Benfica.



Como gostaria de morrer?

Em paz.



Estado de espírito atual?

A regressar à normalidade a que chamamos "estrada", quase como em Kerouac, uma estrada de concertos, de terras, de gente, o desafio para a felicidade de um concerto. E a alegria de um disco novo.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Quando se toma a árvore pela floresta, ou quando, no excesso de voluntarismo, não se avalia todo o cenário. O preconceito disfarçado de verdade absoluta quando não passa de uma opinião.



A sua divisa?

Um dia de cada vez, sem desistir.